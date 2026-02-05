وزير الخارجية الفرنسي: مكافحة الارهاب احد اهداف زيارتي للعراق

شفق نيوز- بغداد

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، يوم الخميس، أن هدف زيارته للعراق هو مكافحة الإرهاب، فيما بين احتمالة عقد مؤتمر "بغداد 3" في حال توفر الشروط.

وقال بارو، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين، بالعاصمة بغداد، إن "الجنود الفرنسيين قاتلوا في العراق لمكافحة الارهاب الى جانب القوات العراقية، وأحد اهداف زيارتي للعراق هو مكافحة الإرهاب".

وتابع "تطرقنا مع وزير الخارجية العراقية، للوضع في سوريا وتابعنا التطورات ووقف اطلاق النار بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، واشير الى اننا ما زلنا منسجمين مع التوقعات لانتقال سلمي شاملة لكل مكونات الشعب السوري".

وبين: تطرقت الى دور العراق الكبير لاستقبال الاف المعتقلين الذين تم نقلهم اليه، ويمكن ان يعتمد على دعمنا بهذا السياق"، مشيرا إلى أنه "كما نقلت تنديدنا للقمع الذي مارسته ايران ضد الشعب الايراني، إلى جانب التصعيد وانعكاسه على المنطقة، وشددت على ضرورة تفاوض ايران وتقديمها تنازلات بالملف النووي والصواريخ الباليستية، وان تضع حدا للقمع".

وأكمل: الاستقرار الذي تحقق في العراق يجب حمايته بغض النظر عن الظروف الاقليمية وهو ضرورة لتعافي البلد ويمثل مصدر أمل، ونأمل ان يواصل العراق هذا المسار ويقف بوجه التحديات".

وكشف: تطرقنا لمؤتمر بعداد، خاصة وأنه يتناسب مع الرؤية الاقليمية بهدف تطوير مشاريع مشتركة لطي صفحة الارهاب، ويمكن أن يعقد مؤتمر بغداد 3 متى ما تتوفر الشروط اللازمة".

وختم حديثه بـ"منذ انتخابات العراق تتابع فرنسا تطورات المسار المؤسسي فيه، ومن مصلحة العراق ان تنجح سياسة الانفتاح والنمو الاقتصادي".