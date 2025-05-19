وزير الخارجية العراقي يؤكد على تفعيل اللجان المشتركة مع إيران

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي، وزير الخارجية، فؤاد حسين، يوم الاثنين، على ضرورة تفعيل أعمال اللجان المشتركة بين العراق وإيران، فيما شدد على دعم بغداد للمسار الدبلوماسي بين طهران وواشنطن في المفاوضات النووية.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، ورد لوكالة شفق نيوز، أن حسين التقى مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، وذلك على هامش مشاركته في منتدى حوار طهران.

وبحث الجانبان خلال اللقاء آفاق تطوير التعاون الثنائي بين العراق وإيران، وسبل تعزيز الاستقرار الإقليمي، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد حسين أن العلاقات العراقية الإيرانية "تستند إلى ركائز تاريخية وجغرافية متينة"، مشدداً على حرص بغداد على تعزيز التعاون في مجالات الأمن، والاقتصاد، والطاقة، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

كما أشار إلى أهمية تفعيل أعمال اللجان المشتركة بين البلدين، متناولاً تأثير العقوبات على إمدادات الغاز الإيراني إلى العراق.

وفي السياق، جدد حسين دعم العراق للمسار الدبلوماسي القائم بين طهران وواشنطن، واصفاً إياه بـ"المسار الحيوي لتحقيق الاستقرار في المنطقة"، لافتاً إلى أنه ناقش هذا الملف خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، حيث أكد على ضرورة تحويل المفاوضات إلى نتائج عملية ملموسة تخدم مصالح شعوب المنطقة.

من جانبه، أعرب عباس عراقجي عن تقديره لمشاركة العراق الفاعلة في منتدى حوار طهران، مؤكداً استعداد إيران لمواصلة المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، ومشيداً بالدور العراقي في تهيئة الظروف المناسبة للدبلوماسية.

كما تناول اللقاء تطورات الأزمات الإقليمية، حيث شدد الوزير العراقي على أهمية اعتماد حلول سياسية شاملة تضمن احترام سيادة الدول وتضع حداً للمعاناة الإنسانيةفيالمنطقة.