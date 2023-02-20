وزير الخارجية العراقي ينسحب من مؤتمر صحفي لأسباب صحية

شفق نيوز/ انسحب نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية فؤاد حسين، من مؤتمر صحفي عقده، اليوم الاثنين، لتوضيح مخرجات زيارة الوفد العراقي إلى أمريكا، لأسباب صحية اضطرته إلى المغادرة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، الذي حضر المؤتمر، إن وزير الخارجية انسحب بعد أن رد على بعض أسئلة الصحفيين، نتيجة وعكة صحية مفاجئة ألمت به واضطرته إلى مغادرة قاعة المؤتمر.

من جانبه أعلن وكيل وزارة الخارجية عمر البرزنجي، الذي اعتلى منصة المؤتمر بدلا عن الوزير، عن "توقف المؤتمر، لسبب صحي ألم بالوزير"، وأرجعه إلى "عودة الوزير من سفر انعكست آثاره على صحته، مما اضطره للانسحاب".

واضاف "بما أن الوزير تحدث ووضح مخرجات زيارة الوفد العراقي لواشنطن وأوصل الرسالة للرأي العام، لذلك نعتقد أن ما قاله الوزير كان وافياً".