وزير الخارجية العراقي يلمح إلى منع اشتراك "6 فصائل" بالحكومة المقبلة

شفق نيوز- بغداد

لمح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الجمعة، أن ستة فصائل عراقية مصنفة "إرهابية" من قبل الولايات المتحدة الأميركية، سوف لن تكون ممثلة في الحكومة المقبلة.

وأوضح حسين في لقاء مع قناة "الحدث" أن القرار صدر من قبل الجانب الأمريكي بتصنيف 6 فصائل، ضمن قائمة ما اسماها بـ"الممنوعة".

وبين أنه حرصاً على ضمان علاقة دبلوماسية ناجحة للعراق مع المجتمع الدولي، يجب أخذ هذا الأمر بنظر الاعتبار، حتى تكون سهولة بالتعامل مع كافة الدول.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية شددت في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري على ضرورة إنهاء الفصائل المسلحة و"تفكيكها".

وقال متحدث باسم الوزارة، لوكالة شفق نيوز: "لقد كنا واضحين، عمليات الميليشيات المتحالفة مع إيران داخل العراق يجب أن تنتهي".

وأضاف المتحدث، رداً على أسئلة مراسل الوكالة، أن "هذه الجماعات تواصل الانخراط في أنشطة عنيفة ومزعزعة للاستقرار في العراق تهدد الأميركيين والعراقيين وتقوض سيادة العراق".

وشددت الخارجية الأميركية على ضرورة تحرك الحكومة العراقية، بالقول: "نحث الحكومة العراقية على نزع سلاح هذه المليشيات وتجريدها من نفوذها وتفكيكها، فلا دور لها في الحفاظ على أمن العراق وهي لا تخدم سوى الإضرار بالسيادة العراقية".

وفيما يتعلق بالانتخابات المقررة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، ورداً على سؤال ما إذا كانت واشنطن تدعم ولاية ثانية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني أو تفضيلها لمواصفات معينة في رئيس الوزراء المقبل، اكتفى المتحدث بالقول: "إن نتيجة الانتخابات تعود للشعب العراقي".

يذكر أن وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، في التاسع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت شخصيات مصرفية وشركات عراقية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله، من بينها "شركة المهندس" الذراع الاقتصادي للحشد الشعبي، في خطوة قالت إنها تهدف إلى "تفكيك شبكات الفساد وغسل الأموال التي تمكّن الجماعات المسلحة من العمل داخل العراق وخارجه".