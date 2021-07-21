وزير الخارجية العراقي يكشف تفاصيل رسالة لإيران وتطورات التواجد الأمريكي

شفق نيوز/ قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الأربعاء، إن بلاده ما تزال بحاجة لدعم القوات الأميركية المنضوية في التحالف الدولي.

وذكر حسين، في مقابلة مع قناة الحرة الامريكية، أن "الحكومة العراقية وصلت لقناعة أنه ليست هناك حاجة إلى القوات القتالية العسكرية الأميركية"، مؤكدا أن الأميركيين "متفهمون لهذه المسألة".

وأضاف حسين أن الحكومة العراقية أبلغت الأميركيين في الوقت نفسه "حاجة العراق إلى تطوير الوضع العسكري والتدريب والحاجة الماسة إلى التعاون في مجال الاستخبارات العسكرية والقوة الجوية".

أشار حسين إلى أن العراق "يحتاج الى قوات من التحالف، وبهذا الخصوص نتحدث عن القوات الأميركية، من أجل دعم ومساندة القوات الأمنية العراقية في الحرب ضد داعش".

وكان حسين وصل إلى العاصمة الأميركية واشنطن، الثلاثاء، للتحضير لعقد الجلسة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، المقررة يوم الجمعة المقبل، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية.

وفي هذا السياق، يقول حسين إن "الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي محتمل أن تكون الجولة الأخيرة في هذا الإطار".

وأضاف أن هذه الجولة لن تقتصر على مناقشة القضايا العسكرية والأمنية، بل ستشمل مجموعة من المسائل التي تخص العلاقات الثنائية بين البلدين، كقضايا الطاقة والصحة وغيرها.

وفي ما يتعلق بالهجمات التي تستهدف المصالح الأميركية في العراق، قال حسين إن بغداد "ناقشت مع الجانب الإيراني الهجمات على المطارات والبعثات الدبلوماسية، وطلبت منهم التدخل لدى بعض العناصر والفئات لوقف الهجمات".

وأضاف حسين "قلنا لهم إن بعض الفئات يدعون إنهم عقائديا مرتبطون بكم"، لافتا الى أن "بعض هذه المناقشات أثمرت في مرحلة معينة بوقف الحملات على البعثات وأماكن أخرى".

وأكد الوزير العراقي أن حل هذا الأمر يكمن في "فتح نقاش واضح مع هذه الفئات، والبعض يسميهم قوى اللادولة أو الميليشيات أو الفصائل، للوصول إلى النتيجة النهائية".