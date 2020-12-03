سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

وزير الخارجية العراقي يغادر إلى البحرين للمشاركة بـ"حوار المنامة"

Category: سیاسة

Date: 2020-12-03T09:30:07+0000
وزير الخارجية العراقي يغادر إلى البحرين للمشاركة بـ"حوار المنامة"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الخميس، عن توجه الوزير فؤاد حسين بزيارة إلى العاصمة البحرينية المنامة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحاف في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الخارجيّة توجه إلى البحرين للمشاركة بمنتدى حوار المنامة في دورته الـ16".

ويعقد منتدى حوار المنامة غدا الجمعة، رغم جائحة كورونا، وتقتصر القمة هذا العام التي تستمر لثلاثة أيام، على مشاركة كبار الضيوف من وزارة ومسؤولين، فيما تعقد بالتزامن جلسات افتراضية عن بعد يشارك فيها وفود أكبر.

وقال الرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط، السير توم بكيت، إن الوفود ستخضع لفحوصات "كوفيد 19" إجبارية لدى وصولهم لمطار البحرين الدولي، قبل انعقاد القمة السنوية التي تتعلق بالقضايا الأمنية.

كما توقع بكيت مشاركة وفد إسرائيلي في الحوار، على خلفية توقيع البحرين لاتفاقية مع إسرائيل مؤخرا بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين.

related

وزير الخارجية العراقي يصل طهران للقاء كبار المسؤولين الإيرانيين

Date: 2020-09-26 07:53:56
وزير الخارجية العراقي يصل طهران للقاء كبار المسؤولين الإيرانيين

وزير الخارجية العراقي يزور روسيا الأسبوع الجاري لتعزيز التعاون بـ3 ملفات

Date: 2020-11-22 16:42:32
وزير الخارجية العراقي يزور روسيا الأسبوع الجاري لتعزيز التعاون بـ3 ملفات

حسين في اول تصريح بعد تسلمه الخارجية: سنحقق مصالح العراق

Date: 2020-06-07 13:19:51
حسين في اول تصريح بعد تسلمه الخارجية: سنحقق مصالح العراق

وزير الخارجية العراقي يبلغ بومبيو قلقه من قرار اغلاق السفارة الامريكية

Date: 2020-10-03 06:46:34
وزير الخارجية العراقي يبلغ بومبيو قلقه من قرار اغلاق السفارة الامريكية

العراق يتوقع تعاملاً مغايراً من إدارة بايدن

Date: 2020-11-27 05:44:02
العراق يتوقع تعاملاً مغايراً من إدارة بايدن

فؤاد حسين يحدد اولوليات حكومة الكاظمي ويتحدث عن اصلاح نظام

Date: 2020-06-19 13:17:28
فؤاد حسين يحدد اولوليات حكومة الكاظمي ويتحدث عن اصلاح نظام

العراق يكشف تحركاً دولياً لعدم غلق السفارة الأمريكية: نحتاج حواراً شفافاً مع إيران

Date: 2020-10-05 20:19:35
العراق يكشف تحركاً دولياً لعدم غلق السفارة الأمريكية: نحتاج حواراً شفافاً مع إيران

دعوى قضائية ضد وزير المالية العراقي

Date: 2019-07-24 15:23:00
دعوى قضائية ضد وزير المالية العراقي