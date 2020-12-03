وزير الخارجية العراقي يغادر إلى البحرين للمشاركة بـ"حوار المنامة"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الخميس، عن توجه الوزير فؤاد حسين بزيارة إلى العاصمة البحرينية المنامة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحاف في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الخارجيّة توجه إلى البحرين للمشاركة بمنتدى حوار المنامة في دورته الـ16".

ويعقد منتدى حوار المنامة غدا الجمعة، رغم جائحة كورونا، وتقتصر القمة هذا العام التي تستمر لثلاثة أيام، على مشاركة كبار الضيوف من وزارة ومسؤولين، فيما تعقد بالتزامن جلسات افتراضية عن بعد يشارك فيها وفود أكبر.

وقال الرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط، السير توم بكيت، إن الوفود ستخضع لفحوصات "كوفيد 19" إجبارية لدى وصولهم لمطار البحرين الدولي، قبل انعقاد القمة السنوية التي تتعلق بالقضايا الأمنية.

كما توقع بكيت مشاركة وفد إسرائيلي في الحوار، على خلفية توقيع البحرين لاتفاقية مع إسرائيل مؤخرا بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين.