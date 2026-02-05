العراق يعلن دعم المفاوضات بين ايران واميركا ويدعو باريس لفتح خط جوي مباشر مع بغداد

شفق نيوز - بغداد

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الخميس، دعم العراق المفاوضات المقرر اجراؤها غدا الجمعة في عُمان بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران بشأن البرنامج النووي لطهران، في حين دعا الحكومة الفرنسية الى فتح خط نقل جوي مباشر بين العاصمة الفرنسية باريس وبغداد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم في بغداد مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو الذي يجري جولة اقليمية في الشرق الاوسط تشمل سوريا والعراق ولبنان.

وقال حسين خلال المؤتمر الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، "أكدنا للجانب الفرنسي سياسة الحكومة العراقية الثابتة بأنه يجب حل المشاكل في المنطقة بالحوار والابتعاد عن استعمال العنف، وهنا نؤكد دعمنا للمفاوضات بين اميركا وإيران".

وأكد على التزام العراق بالاتفاقية الاستراتيجية الموقعة مع فرنسا، مردفا بالقول إنه "نسعى الى مصادقة مجلس النواب العراقي عليها".

كما أشار حسين، إلى مشاركة الشركات الفرنسية في معرض بغداد الدولي بنسخته الـ 49، مشيدا في الوقت ذاته بمستوى التعاون الاستخباري، والأمني بين العراق وفرنسا، وكذلك في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

واستطرد وزير الخارجية العراقي بالقول: نرحب باتفاق نوايا الأحرف الأولى في مجال التسليح لتزويد العراق بالرادارات الفرنسية Ground Master 200، ونرحب باستمرار التنسيق العسكري، داعيا فرنسا الى فتح خط جوي مباشر بين بغداد وباريس.

وعن الوضع في سوريا قال فؤاد حسين، "أيدنا اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية، و"قسد"، مشددا أن "عدم الاتفاق وعدم وجود الاستقرار في سوريا سيؤدي الى زعزعة الاستقرار في العراق".

وتابع حسين، أنه اكد مع وزير الخارجية الفرنسي على المضي في دعم الجهود المتواصلة بمحاربة تنظيم داعش.

واختتم وزير الخارجية العراقي، قائلا إن: نظيره الفرنسي سيزور اربيل عاصمة اقليم كوردستان بعد لقائه رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، وسيلتقي القادة الكورد هناك.