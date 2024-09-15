وزير الخارجية العراقي يطلق تحذيراً من "نار تأكل المنطقة" ويشير لـ"قمة بغداد"‎

شفق نيوز/ أطلق نائب رئيس الوزراء العراقي، وزير الخارجية فؤاد حسين، يوم الأحد، تحذيرا من "نار ستأكل المنطقة بشكل كامل"، فيما أكد أن "قمة بغداد" المقبلة ستحول مضامينها إلى عمل منتج.

‎وقال وزير الخارجية العراقي، إن استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة سيحولها إلى "نار تأكل المنطقة بشكل كامل"، موضحاً أن "استمرار الحرب والعدوان الإسرائيلي سيؤدي إلى مخاطر كبيرة، وأن توسيع رقعة الحرب إلى مناطق أخرى يعني تهديد السلم والأمن في المنطقة والعالم أجمع".

‎وشدد ضرورة على العمل العربي الجماعي والتواصل مع القوى الغربية والدفع قدماً بالضغط على إسرائيل لإيقاف الحرب والحد من انتقالها إلى مناطق أخرى، مشيرا إلى أن القمة العربية المقبلة ستشهد الكثير من التحركات.

‎وأكد نقل وجهة النظر العراقية إلى الشركاء في الاتحاد الأوروبي، بضرورة وقف توسيع رقعة الحرب إلى مناطق أخرى، ما يهدد الأمن والسلام بالشرق الأوسط كله.

‎وحول الاستعداد للقمة العربية المقبلة، المقرر أن تستضيفها بغداد في شهر مايو/أيار المقبل، قال حسين إن الحكومة العراقية بدأت الاستعداد للقمة العربية، منذ انتهاء "قمة البحرين"، لافتاً إلى تهيئة جميع الأمور لانعقادها.

‎وأوضح أن العراق تواصل مع الأشقاء بالدول العربية حتى يكون لقمة بغداد "مضمون يشهد تحويل السياسات إلى عمل منتج باتجاه التضامن والعمل المشترك والتنمية وحفظ الأمن والسلام في المنطقة"، معربا عن أمله في تحقيق القمة لهذه الأهداف.

‎وأشار إلى أنه عمل على عقد اللقاءات الثنائية مع نظرائه العرب لتوحيد الرؤى والتأكيد على أهمية القضية الفلسطينية وضرورة وقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني.

المصدر: قناة العين الإخبارية