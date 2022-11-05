وزير الخارجية العراقي يطلع نظيره الأردني على التطورات السياسيَّة وملامح المرحلة المُقبلة

شفق نيوز/ أطلع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، يوم السبت، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة وشُؤُون المغتربين الأردني أيمن الصفديّ، على التطورات السياسيَّة وتشكيل الحكومة العراقيَّة الجديدة وملامح المرحلة المُقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة الإماراتيَّة أبوظبي، وذلك على هامش مُشارَكته في أعمال الدورة الثالثة عشرة لمُنتدى صير بني ياس، الذي يعقد بتنظيم من وزارة الخارجيَّة والتعاون الدوليّ الإماراتيَّة، بحسب بيان للخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز. ‎

وجرى خلال اللقاء، "بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين الشقيقين وسُبُل تعزيزها".

وقدم وزير الخارجيَّة فؤاد حسين مُوجزاً عن التطورات السياسيَّة في العراق وتشكيل الحكومة العراقيَّة الجديدة وملامح المرحلة المُقبلة، معرباً عن تفاؤله وتطلّع العراق إلى دعم الدول المجاورة وسعيه لإستمرار الانفتاح والتعاون مع محيطه العربيّ والإقليميّ. ‎

وتطلع الجانبان إلى إستمرار التعاون المُشترَك الذي تم الإتفاق عليه خلال الحكومات العراقيَّة السابقة، وأتفق الجانبان على عقد لقاء ضمن آليّة التنسيق الثلاثيّ (العراق، مصر، الأردن) وبمُشاركة دول الخليج مطلع العام المُقبل، وفقا للبيان.