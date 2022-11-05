سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وزير الخارجية العراقي يطلع نظيره الأردني على التطورات السياسيَّة وملامح المرحلة المُقبلة

Category: سیاسة

Date: 2022-11-05T15:30:31+0000
وزير الخارجية العراقي يطلع نظيره الأردني على التطورات السياسيَّة وملامح المرحلة المُقبلة

شفق نيوز/ أطلع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، يوم السبت، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة وشُؤُون المغتربين الأردني أيمن الصفديّ، على التطورات السياسيَّة وتشكيل الحكومة العراقيَّة الجديدة وملامح المرحلة المُقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة الإماراتيَّة أبوظبي، وذلك على هامش مُشارَكته في أعمال الدورة الثالثة عشرة لمُنتدى صير بني ياس، الذي يعقد بتنظيم من وزارة الخارجيَّة والتعاون الدوليّ الإماراتيَّة، بحسب بيان للخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز. ‎

وجرى خلال اللقاء، "بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين الشقيقين وسُبُل تعزيزها".

وقدم وزير الخارجيَّة فؤاد حسين مُوجزاً عن التطورات السياسيَّة في العراق وتشكيل الحكومة العراقيَّة الجديدة وملامح المرحلة المُقبلة، معرباً عن تفاؤله وتطلّع العراق إلى دعم الدول المجاورة وسعيه لإستمرار الانفتاح والتعاون مع محيطه العربيّ والإقليميّ. ‎

وتطلع الجانبان إلى إستمرار التعاون المُشترَك الذي تم الإتفاق عليه خلال الحكومات العراقيَّة السابقة، وأتفق الجانبان على عقد لقاء ضمن آليّة التنسيق الثلاثيّ (العراق، مصر، الأردن) وبمُشاركة دول الخليج مطلع العام المُقبل، وفقا للبيان.

related

وزراء خارجية العراق والأردن ومصر يناقشون أزمات أربع دول عربية

Date: 2021-03-29 16:00:30
وزراء خارجية العراق والأردن ومصر يناقشون أزمات أربع دول عربية

"يونيتاد" يؤكد استمرار دعمه للسلطات العراقية لمساءلة داعش

Date: 2022-09-14 18:50:15
"يونيتاد" يؤكد استمرار دعمه للسلطات العراقية لمساءلة داعش

مصر والأردن تطمئنان على سلامة الكاظمي وتجدد شجبها محاولة الاغتيال الفاشلة

Date: 2021-11-14 20:21:06
مصر والأردن تطمئنان على سلامة الكاظمي وتجدد شجبها محاولة الاغتيال الفاشلة

السعودية تجدد دعم عراق مستقر

Date: 2022-09-23 06:37:24
السعودية تجدد دعم عراق مستقر

الرئيس العراقي لوزيري خارجية الاردن ومصر: يجب تخفيف التوترات ونزع فتيل الأزمات في المنطقة

Date: 2022-06-06 12:22:16
الرئيس العراقي لوزيري خارجية الاردن ومصر: يجب تخفيف التوترات ونزع فتيل الأزمات في المنطقة

بمشاركة العراق.. وزراء الخارجية العرب يجتمعون في نيويورك ويناقشون 4 ملفات

Date: 2022-09-23 16:42:46
بمشاركة العراق.. وزراء الخارجية العرب يجتمعون في نيويورك ويناقشون 4 ملفات

الحلبوسي يؤكد حرص العراق على تمتين علاقاته مع الأردن ومصر

Date: 2022-06-06 13:53:01
الحلبوسي يؤكد حرص العراق على تمتين علاقاته مع الأردن ومصر

وزير الخارجية العراقي يتعهد باستدعاء السفير الايراني غداً وتقديم مذكرة احتجاج على قصف أربيل

Date: 2022-09-28 17:29:40
وزير الخارجية العراقي يتعهد باستدعاء السفير الايراني غداً وتقديم مذكرة احتجاج على قصف أربيل