وزير الخارجية العراقي يطلع نظيره التركي على تفاصيل القصف الايراني

شفق نيوز/ اطلع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان، على تفاصيل العدوان الإيراني على مدينة أربيل، كما تبادلا وجهات النظر بالتطورات في المنطقة وخاصةً الصراع المسلح بين باكستان وإيران، وذلك في اتصال هاتفي وفق ما أفاد به بيان للخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر البيان؛ أن الوزير التركي اطلع حسين "على آخر المستجدات بشأن الإتصالات التي أجراها مع الجانبين الإيراني والباكستاني حول الأزمة الحالية بين الجانبين".

وأكد الوزيران خلال الإتصال ضرورة اللجوء إلى الحوار والمفاوضات والمشاورات لحل المشاكل والتوترات في المنطقة بما يخدم الاستقرار ويساهم في استتباب الأمن فيها.

في سياق متصل، أشار الوزيران إلى أهمية العلاقات بين العراق وتركيا وضرورة تعزيزها وتطويرها، وعبرا عن اعتزازهما بما تتسم به العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الصديقين من متانة وقوة، والحرص على مواصلة العمل والتنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب البيان.