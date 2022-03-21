وزير الخارجية العراقي يصل إلى إسلام آباد في زيارة رسمية

شفق نيوز / وصل وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إلى العاصمة الباكستانية، إسلام آباد، مساء الاثنين، للمشاركة في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي بدورتها (48) على مستوى مجلس وزراء خارجيَّة الدول الأعضاء في المنظمة.

وتنطلق يوم غد الثلاثاء، اجتماعات الدورة العادية الـ(48) لمنظمة التعاون الإسلامي، في إسلام آباد، وتستمر يومين (22-23 آذار 2022).

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الوزير فؤاد حسين سيجري لقاءات عدة مع كبار المسؤولين الباكستانيين، في إطار تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وإسلام آباد، وكذلك مع العديد من المشاركين في الاجتماع".