بوفد أمني ودبلوماسي رفيع.. وزير الخارجية العراقي يصل إلى السعودية في زيارة رسمية

شفق نيوز - بغداد/ الرياض

وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، برفقة وفد أمني ودبلوماسي، اليوم الأحد، إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية إلى العاصمة الرياض، تلبية لدعوة نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله.

وذكرت الخارجية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "من المقرر أن يجري الوفد العراقي مباحثات سياسية وأمنية مع المسؤولين في السعودية، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير آليات التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".

ويرافق حسين في الزيارة، مستشار الأمن القومي، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، إلى جانب وفد متقدم من وزارة الخارجية.