وزير الخارجية العراقي يصل طهران.. هذا ما يتضمنه جدول الأعمال

شفق نيوز/ وصل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، يوم الأحد، إلى العاصمة الإيرانية طهران، للمشاركة في أعمال "منتدى حوار طهران"، كما من المقرر بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب بيان للخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز، فقد كان في استقبال الوزير لدى وصوله إلى مطار مهر آباد الخاص في طهران، وكيل وزير الخارجية الإيراني لشؤون الشرق الأوسط والخليج، محمد علي بيك إلى جانب عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية الإيرانية وسفير جمهورية العراق نصير عبد المحسن عبدالله.

وأشار البيان إلى أن الوزير سيلتقي خلال زيارته، بعدد من كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يُشارك فؤاد حسين في جلسات المنتدى، الذي يستضيف وزراء ومسؤولين بارزين من مختلف دول المنطقة والعالم، إضافة إلى رؤساء مراكز أبحاث وخبراء دوليين، بهدف مناقشة سبل تعزيز الأمن الإقليمي والتعاون المشترك، وتبادل الرؤى بشأن التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه المنطقة.