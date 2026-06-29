وزير الخارجية العراقي يصل دمشق في زيارة رسمية

شفق نيوز- دمشق

وصل وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، يوم الاثنين، إلى سوريا في زيارة رسمية، تلبيةً للدعوة الموجهة إليه من وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني.

وذكرت الخارجية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه من المقرر أن يجري الوزير، خلال الزيارة، سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين السوريين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية، وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

كما ستتناول المباحثات، بحسب البيان، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء التحديات المشتركة، فضلاً عن مناقشة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتطوير آليات التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم الاستقرار الإقليمي.