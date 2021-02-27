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وزير الخارجية العراقي يصل الى طهران

Category: سیاسة

Date: 2021-02-27T05:59:58+0000
وزير الخارجية العراقي يصل الى طهران

شفق نيوز/ وصل وزير الخارجيّة فؤاد حسين والوفد المُرافق له صباح اليوم السبت إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية.

وكان المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف قد أعلن أمس الجمعة أن زيارة حسين تستمر ليوم واحد، يجري فيها لقاءات مع كبار الشخصيات في إيران.

وأضاف أن المحادثات ستتركز حول العلاقات الثنائيّة بين بغداد وطهران، ومناقشة الأوضاع على مستوى المنطقة ودعم مسارات تحقيق التوازن وتجنّب التوتر والتصعيد. 

وتأتي زيارة وزير الخارجية العراقي إلى إيران بعد زيارته التي أجراها إلى السعوديّة خلال الفترة من 22 إلى 23 شباط 2021.

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