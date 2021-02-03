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وزير الخارجية العراقي يصل الى طهران

Category: سیاسة

Date: 2021-02-03T05:28:30+0000
وزير الخارجية العراقي يصل الى طهران

شفق نيوز/ وصلَ وزير الخارجيّة فؤاد حسين، يوم الأربعاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران، لبحث عددٍ من الملفات المشتركة.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان اليوم، انه من المقرر أن يلتقي حسين كبار المسؤولين في إيران، ومن ضمنهم نظيره محمد جواد ظريف.

وكان مصدر مطلع قد أبلغ وكالة شفق نيوز، أمس الثلاثاء بزيارة حسين الى طهران، وقال انه "سيلتقي خلالها عددا من المسؤولين الايرانيين لبحث عدد من الملفات الامنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين".

وهذه ثاني زيارة لوزير الخارجية العراقي إلى إيران حيث اجرى في شهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي أول زيارة له.

وحمل حسين في زيارته الأولى الى طهران رسالة شفوية من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني حول تطورات المنطقة.

والتقى وزير الخارجية العراقي، آنذاك، مع مستشار الأمن القومي الإيراني علي شمخاني ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ونظيره الايراني محمد جواد ظريف.

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