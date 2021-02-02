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وزير الخارجية العراقي يزور إيران

Category: سیاسة

Date: 2021-02-02T16:20:08+0000
وزير الخارجية العراقي يزور إيران

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع بأن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين سيغادر غداً الأربعاء إلى طهران في زيارة رسمية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حسين سيجري يوم غد الاربعاء زيارة رسمية الى طهران يلتقي خلالها عدد من المسؤولين الايرانيين لبحث عدد من القضايا الامنية والاقتصادية".

وهذه ستكون ثاني زيارة لحسين إلى طهران.

ففي أيلول/سبتمبر الماضي زار الوزير العراقي طهران حاملا معه رسالة شفوية من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني حول تطورات المنطقة.

والتقى وزير الخارجية العراقي، آنذاك، مع مستشار الأمن القومي الإيراني علي شمخاني ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ونظيره الايراني محمد جواد ظريف.

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