وزير الخارجية العراقي يزور طهران

شفق نيوز - بغداد

من المقرر أن يجري نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، غداً الأحد، زيارة رسمية الى العاصمة الايرانية طهران.

وقال مصدر إيراني مطلع لوكالة شفق نيوز، إن زيارة حسين ستستغرق يوماً واحداً سيلتقي خلالها نظيره الإيراني عباس عراقجي ومسؤولين آخرين.

وأضاف، أن حسين سيبحث مع عراقجي والمسؤولين التصعيد الأخير الحاصل بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي المنتهية ولايته محمد شياع السوداني قد صرّح نهاية العام 2025، بوجود مساعٍ لعقد مفاوضات بين أميركا وإيران في العاصمة بغداد، وذلك خلال لقاء متلفز مع قناة "الميادين" اللبنانية.

بدورها رحبت وزارة الخارجية الإيرانية، بالوساطة العراقية لإحياء المفاوضات الثنائية بين طهران وواشنطن.