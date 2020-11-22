وزير الخارجية العراقي يزور روسيا الأسبوع الجاري لتعزيز التعاون بـ3 ملفات

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الأحد، أن الوزير فؤاد حسين سيزور روسيا الأسبوع الجاري لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين ترأس الاجتماع التنسيقي لممثلي الوزارات العراقية المعنية باللجنة العراقية – الروسية المشتركة في مبنى الوزارة، بحضور وكيل الوزارة الأقدم عبدالكريم هاشم مصطفى و رئيس دائرة أوربا السفير عبد الكريم طعمة مهدي كعب ومقرر الجانب العراقي في اللجنة المشتركة مدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة التجارة عادل خضير عباس و ممثلي وزارات (الكهرباء، التعليم العالي و البحث العلمي، التربية، الصناعة، الثقافة، النقل).

وأشار حسين، إلى "أهمية الزيارة التي سيقوم بها الى موسكو للمدة 25 – 26 من الشهر الجاري، تلبية للدعوة التي وجهها له وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مؤكّداً "سعي الوزارة لاستثمار تلك الزيارة لتعزيز التعاون مع روسيا الاتحادية في المجالات الاقتصادية، والثقافية، والسياسية بهدف خلق توازن في علاقاته الدولية".

وتابع وزير الخارجية أنه "من المفيد جداً أن تعقد اجتماعات دورية للجانب العراقي لمتابعة توصيات المحاضر السابقة للجنة المشتركة وتحديث المعلومات بشأن مجالات التعاون الجديدة، مع ضرورة العمل على دفع عجلة التعاون بين العراق وروسيا في المجالات الاقتصادية، والبحث عن حلول مشتركة لتجاوز التحديات التي تواجه المسار الاقتصادي والانمائي بين الجانبين، من خلال تفعيل عمل اللجان الفرعية القطاعية ضمن اللجنة المشتركة وعقد اجتماعات مع نظرائهم من الجانب الروسي".

وشدد حسين على "ضرورة التنسيق والتكامل بين الوزارات العراقية لتحديد المجالات الاستثمارية والاقتصادية التي يحتاجها العراق بشكل دقيق".