وزير الخارجية العراقي يدعو نظيره الكازاخستاني لزيارة بغداد بهدف "إلغاء التأشيرات"

شفق نيوز/ وجه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الأربعاء، دعوة لنظيره الكازاخستاني لزيارة بغداد لغرض التوقيع على مُذكرات التفاهم في العديد من المجالات بما فيها إلغاء تأشيرات الدخول لحامليّ الجوازات الدبلوماسيّة والخدمة.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين التقى مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجيَّة جُمهوريَّة كازاخستان، ‏مختار تليوبيردي، على هامش مُشارَكته في اجتماع مجلس وزراء خارجيَّة دول منظمة التعاون الإسلاميّ في دورته الـ 48 الذي تعقد أعماله في العاصمة الباكستانيّة إسلام آباد، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين الصديقين".

وأكّد حسين على "أهميَّة تطوير وتوسيع العلاقات وتوقيع مُذكرات التفاهم في العديد من المجالات بما فيها إلغاء تأشيرات الدخول لحامليّ الجوازات الدبلوماسيّة والخدمة بما يسهل تبادل الزيارات بين وفود كلا البلدين"، موجهاً الدعوة لنظيره الكازاخستانيّ إلى "زيارة العراق والوفود المختصة لغرض التوقيع على مُذكرة التفاهم ومُناقشة سُبُل الارتقاء بالعلاقات الثنائيَّة".

كما تطرق الوزيران إلى "القضايا الدوليَّة الراهنة وتداعياتها على السلم والأمن الدوليّ وكذلك اقتصاديات الدول، وأكّد الجانبان على أهميَّة تشجيع المُبادرات الدوليَّة الراميّة إلى حل الأزمة الروسيَّة الأوكرانيَّة بالطرق السلميّة لغرض الحفاظ على السلم والأمن الدوليّ وإيقاف التوتر والتصعيد تفادياً لانعكاسات هذه الأزمات على الاقتصاد العالميّ وعلى عمليّة التنميّة".

من جانبه أكّد نائب رئيس الوزراء وزير خارجيَّة كازاخستان سعيّ حكومة كازاخستان الى "توسيع وتطوير علاقاتها مع جُمهوريَّة العراق وفي جميع المجالات والعمل على فتح سفارة لجُمهوريَّة كازاخستان في بغداد".