وزير الخارجية العراقي يحذر من هجوم محتمل على جنوب لبنان وتوسع رقعة الحرب بالمنطقة

شفق نيوز/ حذر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الخميس، من هجوم محتمل تشنه إسرائيل على جنوب لبنان وتوسعة رقعة الحرب في المنطقة، مجددا موقف بلاده الداعم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية بالإنابة علي باقري الذي يزور بغداد.

وقال حسين خلال المؤتمر، "نحن سعداء بالمباحثات التي اجريناها اليوم صباحا، وسوف تكون هناك مباحثات أخرى بين باقري ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والمسؤولين العراقيين الآخرين".

وأضاف حسين أنه تحدث مع باقري عن "تقوية وتطوير العلاقات"، قائلا إنها: علاقات كبيرة وواسعة، ونحن لا نتحدث عن العلاقات التاريخية والجغرافية، وإنما نتحدث عن العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية".

وأشار إلى أنه "في مجال الامن تحدثنا عن الأوضاع في المنطقة"، مؤكدا ان "الاوضاع حساسة وهناك تشنجات و توترات وحروب، ومن الضروري بمكان أن ندرس هذه المواضيع و نتشاور ونتحاور من اجل الوصول الى حلول"، لافتا الى أن "الوضع الأمني في المنطقة خطير، والمنطقة تحت النار ونحتاج الى مشاورات ولقاءات مستمرة لتهدئة الأوضاع".

وتابع وزير الخارجية العراقي قائلا: تطرقنا الى وقف اطلاق نار في غزة"، مشددا بالقول "نحن مع وقف إطلاق النار بشكل دائم، وليس فقط مرحلي".

ونوه حسين الى أنه "تطرقنا الى الإشارات الخطيرة التي نتلقاها من احتمال الهجوم على جنوب لبنان، وتوسيع رقعة الحرب"، محذرا أنه "إذا حدث هجوم على جنوب لبنان، فإن هذا سيؤثر على عموم المنطقة".