وزير الخارجية العراقي يحدد من لندن فرص الاستثمار والتحديات التي تواجه الحكومة

شفق نيوز/ حدد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الثلاثاء، فرص الاستثمار في البلاد والتحديات التي تواجه الحكومة. جاء ذلك خلال استضافته في غرفة التجارة العربيَّة البريطانيَّة التي تتخذ من لندن مقراً لها.

وحضر الندوة عدد كبير من ممثلي الشركات البريطانيَّة إضافةً إلى ممثلين عن الحكومة البريطانيَّة وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسيّ المعتمدين لدى المملكة المتحدة.

وتحدث الوزير العراقي عن فرص الاستثمار في العراق والتحديات التي تواجه الحكومة العراقيَّة والمتمثلة بالتراكم الثقافيّ الموروث عبر عقود من الزمن، بسبب الحكومات المركزيَّة المتعاقبة، والذي يتطلب جهدًا مضاعفًا لمعالجته والامتثال لقيم الديموقراطيَّة الساريّة في العراق الحديث.

كما أوضح برنامج الحكومة الحاليَّة وسعيها نحو تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد، وإنها عازمة على تحقيق ذلك مع مراعاة التغيرات المناخيَّة وضرورة إيجاد حلول لها.

وأشار إلى الظروف الأمنيَّة الحاليَّة والتحسن الملحوظ في هذا الجانب وما يوفره من بيئة مناسبة ومشجعة لدخول الشركات الأجنبيَّة إلى العراق، مُطالباً الجهات الحكوميَّة البريطانيَّة والأوروبيَّة بمراجعة نصائح السفر في مواقعها الإلكترونيَّة الرسميَّة.