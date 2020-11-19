وزير الخارجية العراقي يجري محادثات موسعة في موسكو تستمر ليومين

شفق نيوز/ اعلنت موسكو، يوم الخميس أو وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيجري محادثات في 25 من الشهر الجاري مع نظيره العراقي فؤاد حسين، الذي سيقوم بزيارة عمل تستغرق يومين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا،"سيناقش الوزيران، خلال المحادثات في موسكو، الموضوعات الحالية على جدول الأعمال العالمي والإقليمي، مع التركيز على الوضع حول سوريا والتسوية في الشرق الأوسط، وفي منطقة الخليج العربي، والوضع في اليمن".

وأضافت زاخاروفا، أن لافروف سيجري في 23 نوفمبر، مباحثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف. وذكرت، أن هذه ستكون زيارة ظريف الرابعة إلى موسكو في هذا العام.

وقالت: "من المتوقع أن يستمر تبادل الآراء حول عدد من القضايا الدولية، بما في ذلك الوضع في منطقة قره باغ، وحول خطة العمل الشاملة المشتركة لحل الوضع حول البرنامج النووي الإيراني، والوضع في سوريا، وأفغانستان، ومنطقة الخليج. وبالطبع سيتم بحث المسائل الثنائية، بما في ذلك التعاون التجاري والاقتصادي، في سياق تنفيذ المشاريع المشتركة الرئيسية في مجال الطاقة والنقل وآفاق بناء العلاقات الثقافية والانسانية".