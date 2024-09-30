وزير الخارجية العراقي: يجب أن نبقى بمنأى عن الحروب الدائرة في المنطقة

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، خلال اجتماع وزاري في واشنطن، بأن العراق بمنأى عن الحرب في المنطقة، مشيراً إلى أن الحروب تساهم في خلق حالة من الفوضى التي تستغلها المنظمات الإرهابية مثل داعش.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حسين أكد خلال مداخلة له اليوم، في الاجتماع الوزاري لدول التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي المنعقد في واشنطن، أن العراق يجب أن يكون بمنأى عن الحروب الدائرة في المنطقة".

وأشار حسين إلى "قلق الحكومة العراقية الشديد تجاه الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط وخاصة في غزة ولبنان"، محذراً من أن "الحروب تساهم في خلق حالة من الفوضى التي تستغلها المنظمات الإرهابية مثل داعش، أو تفرز نسخة جديدة منه".

وأضاف، أن "الحروب تخلق الفوضى وتزيد من أعداد اللاجئين والنازحين، مما يُضاعف الأزمات الإنسانية في المنطقة".

وأعرب عن قلقه من "استخدام التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها داعش، لمنصات التواصل الاجتماعي كأداة لنشر أفكارها والتجنيد. وأكد على ضرورة محاربة التنظيم ليس فقط على الأرض، ولكن أيضاً على منصات التواصل الاجتماعي، محذراً من أن استمرار استخدام هذه المنصات دون رقابة قد يُفاقم التهديدات الإرهابية".

في ختام مداخلته، شدد الوزير على "أهمية التنسيق بين الدول الأعضاء في التحالف لمواجهة داعش بجميع الوسائل، بما في ذلك عبر الإنترنت، لضمان تحقيق النصر الشامل على الإرهاب".