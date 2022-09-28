وزير الخارجية العراقي يتعهد باستدعاء السفير الايراني غداً وتقديم مذكرة احتجاج على قصف أربيل

شفق نيوز/ تعهد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الأربعاء، باستدعاء السفير الايراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق غداً الخميس، وتسليمه مذكرة احتجاج على القصف الاخير الذي استهدف اربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال حسين في كلمة له خلال ملتقى الرافدين وتابعتها وكالة شفق نيوز، إنه "سيتم استدعاء السفير الايراني غداً وتقديم مذكرة احتجاج له". وأضاف، "واجبنا الدفاع عن السيادة العراقية والمواطن العراقي والارض العراقية بكل السبل، باستثناء العنف".

واوضح حسين، "ذهبنا الى مجلس الامن وقدمنا شكوى بخصوص القصف التركي على زاخو، والتحقيقات في مجلس الامن مستمرة".

ولفت الى ان "السياسة الخارجية تعبّر عن السياسات الداخلية بنسبة عالية والمشاكل الداخلية تُضعف من مواقفنا الخارجية".

وتابع وزير الخارجية العراقية، "حينما ذهبت الى مجلس الامن وناقشنا القصف التركي على زاخو واتفق الجميع على دعم الموقف العراقي لكننا نحتاج الى قوة داخلية لنترجم هذا الدعم الخارجي لنا".

وقال، إن "العلاقات بين بعض السياسيين مع بعض الدول ليست في صالح العراق، ومانحتاجه ان يساند الساسة العراقيون سياسة الدولة العراقية الخارجية".

وأضاف، "لدينا مشكلة المنظمات والاحزاب المسلحة مثل حزب العمال الكردستاني وهم حزب تركي مسلح وعندما انتقل الى العراق خلق مشكلة للحكومة العراقية ولحكومة كوردستان".