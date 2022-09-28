سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وزير الخارجية العراقي يتعهد باستدعاء السفير الايراني غداً وتقديم مذكرة احتجاج على قصف أربيل

Category: سیاسة

Date: 2022-09-28T17:29:40+0000
وزير الخارجية العراقي يتعهد باستدعاء السفير الايراني غداً وتقديم مذكرة احتجاج على قصف أربيل

شفق نيوز/ تعهد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الأربعاء، باستدعاء السفير الايراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق غداً الخميس، وتسليمه مذكرة احتجاج على القصف الاخير الذي استهدف اربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال حسين في كلمة له خلال ملتقى الرافدين وتابعتها وكالة شفق نيوز، إنه "سيتم استدعاء السفير الايراني غداً وتقديم مذكرة احتجاج له". وأضاف، "واجبنا الدفاع عن السيادة العراقية والمواطن العراقي والارض العراقية بكل السبل، باستثناء العنف".

واوضح حسين، "ذهبنا الى مجلس الامن وقدمنا شكوى بخصوص القصف التركي على زاخو، والتحقيقات في مجلس الامن مستمرة".

ولفت الى ان "السياسة الخارجية تعبّر عن السياسات الداخلية بنسبة عالية والمشاكل الداخلية تُضعف من مواقفنا الخارجية".

وتابع وزير الخارجية العراقية، "حينما ذهبت الى مجلس الامن وناقشنا القصف التركي على زاخو واتفق الجميع على دعم الموقف العراقي لكننا نحتاج الى قوة داخلية لنترجم هذا الدعم الخارجي لنا".

وقال، إن "العلاقات بين بعض السياسيين مع بعض الدول ليست في صالح العراق، ومانحتاجه ان يساند الساسة العراقيون سياسة الدولة العراقية الخارجية".

وأضاف، "لدينا مشكلة المنظمات والاحزاب المسلحة مثل حزب العمال الكردستاني وهم حزب تركي مسلح وعندما انتقل الى العراق خلق مشكلة للحكومة العراقية ولحكومة كوردستان".

related

تأكيداً لما انفردت به شفق نيوز.. بلينكن: ملتزمون بمحاسبة إيران على خلفية قصف أربيل

Date: 2022-03-15 07:06:25
تأكيداً لما انفردت به شفق نيوز.. بلينكن: ملتزمون بمحاسبة إيران على خلفية قصف أربيل

مصدر: إيران لم تقدم أي دليل إلى العراق يثبت وجود مقار إسرائيلية في الإقليم

Date: 2022-03-16 13:49:32
مصدر: إيران لم تقدم أي دليل إلى العراق يثبت وجود مقار إسرائيلية في الإقليم

نيجيرفان بارزاني يدعو الأطراف السياسية العراقية للقدوم لـ"عاصمتهم الثانية" والبدء بحوار مفتوح

Date: 2022-07-31 07:01:05
نيجيرفان بارزاني يدعو الأطراف السياسية العراقية للقدوم لـ"عاصمتهم الثانية" والبدء بحوار مفتوح

العامري يترأس وفداً خاصاً من الإطار التنسيقي لزيارة أربيل الجمعة

Date: 2022-06-09 19:43:58
العامري يترأس وفداً خاصاً من الإطار التنسيقي لزيارة أربيل الجمعة

أول بلد عربي يعلن تأييده للقصف الامريكي على كتائب حزب الله في العراق وسوريا

Date: 2019-12-30 06:58:12
أول بلد عربي يعلن تأييده للقصف الامريكي على كتائب حزب الله في العراق وسوريا

روسيا تعلق على قصف زاخو: نعارض بشدة تحويل أراضي العراق لساحة مواجهة إقليمية

Date: 2022-07-22 13:46:45
روسيا تعلق على قصف زاخو: نعارض بشدة تحويل أراضي العراق لساحة مواجهة إقليمية

روسيا عن التطورات في العراق: نتيجة التناقضات المستمرة بين القوى السياسية الرئيسية

Date: 2022-09-02 09:12:49
روسيا عن التطورات في العراق: نتيجة التناقضات المستمرة بين القوى السياسية الرئيسية

إيران تستدعي السفير العراقي وتسلمه مذكرة احتجاج

Date: 2021-05-10 11:37:13
إيران تستدعي السفير العراقي وتسلمه مذكرة احتجاج