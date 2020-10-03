وزير الخارجية العراقي يبلغ بومبيو قلقه من قرار اغلاق السفارة الامريكية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية يوم السبت عن تلقي الوزير فؤاد حسين اتصالا هاتفيا من نظيره الامريكي مايك بومبيو.

وقالت الوزارة في بيان اليوم ان حسين تلقى اتصالا مساء امس الجمعة، وركّز الحديث على العلاقات والروابط الثنائيّة بين البلدين، وعلى القرار المبدئيّ للإدارة الأمريكيّة بسحب السفارة من بغداد.

واضاف البيان ان حسين عبر عن قلقه تجاه هذا القرار رغم كونه قراراً سياديّاً يخصّ الجانب الأمريكيّ، ولكن قد يُؤدّي إلى نتائج لا تصُبُّ في مصلحة الشعب العراقيّ.

ونقل البيان عن الوزير قوله ان الحكومة العراقيّة اتخذت عدداً من الإجراءات الأمنيّة، التنظيميّة، والسياسيّة، والدبلوماسيّة لوقف الهجمات على المنطقة الخضراء والمطار، وسوف تكون هناك نتائج إيجابيّة ملموسة في القريب العاجل.

من جانبه قال الوزير الأمريكيّ إنّ العلاقات الأمريكيّة-العراقيّة مُهمّة للجانبين.

وتابع البيان ان الجانبين ناقشا مُختلف الاحتمالات المستقبليّة بالنسبة لوضع البعثات الدبلوماسيّة في بغداد، ووعد الوزير الاميركي بأخذ ما طُرِحَ في النقاش بنظر الاعتبار، كما أكّد الجانبان أهمّية الاستمرار في تبادل وجهات النظر، والتواصُل من أجل إيجاد حُلُول لهذه الأزمة.

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد دعا، يوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية إلى إعادة النظر بقرار إغلاق سفارتها في بغداد.