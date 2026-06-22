وزير الخارجية العراقي يبحث مع 3 من نظرائه العرب أوضاع المنطقة

شفق نيوز- عمّان

ناقش وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع نظرائه الأردني والمصري والجزائري، يوم الاثنين، معالجة التحديات التي تواجه المنطقة من خلال الحوار والتعاون والتنسيق المستمر وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وذكر بيان لوزارة الخارجية ورد لوكالة شفق نيوز، أن حسين عقد مباحثات موسعة مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، ووزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، وذلك على هامش أعمال الاجتماع التشاوري العربي واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة (165)، المنعقدة في العاصمة الأردنية عمّان.

وأضاف، أن المباحثات شهدت استعراض مسارات التعاون المشترك بين العراق والأردن ومصر في إطار آلية التعاون الثلاثي، وبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة لشعوب البلدان الثلاثة.

وفي هذا السياق، أكد الوزراء أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين العراق والأردن ومصر، وتفعيل مخرجات الاجتماعات الثلاثية السابقة، وتسريع تنفيذ المشاريع المشتركة، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويدعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة.

كما تبادل الوزراء وجهات النظر بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار.

وفي السياق، ناقش وزير الخارجية فؤاد حسين بشكل منفصل مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، تداعيات الحرب في المنطقة وانعكاساتها على أمن واستقرار دولها، مؤكدين أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية للحيلولة دون اتساع دائرة الصراع.

وبحسب بيان الخارجية العراقية، أكد فؤاد حسين دعم العراق للمباحثات الجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي تستضيفها سويسرا.

وأعرب عن أمله، في أن تسهم هذه الجهود في خفض التوتر وتعزيز فرص الاستقرار الإقليمي.

وشدد وزير الخارجية على أهمية اعتماد الحلول السلمية والحوار الدبلوماسي لمعالجة الأزمات والنزاعات، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويجنب شعوبها المزيد من التداعيات الإنسانية والاقتصادية.

إلى ذلك، عقد الوزير فؤاد حسين اجتماعاً مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، جرى خلاله مناقشة مشروع الربط الكهربائي وتخزين النفط العراقي، فضلاً عن تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وأعرب عبد العاطي، عن دعم بلاده لاستقرار العراق ومساندته في مواجهة التحديات المختلفة، مؤكداً أن العراق يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي.

وأطلع وزير الخارجية المصري، الوزير فؤاد حسين على نتائج اجتماع الأطراف الإقليمية الأربعة (مصر والسعودية وتركيا وباكستان) الذي استضافته القاهرة مؤخراً، وما تضمنه من مناقشات بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كما تناول اللقاء مسار المفاوضات الجارية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية، حيث أكد فؤاد حسين حرص العراق على أمن واستقرار المنطقة، ودعمه للمباحثات الجارية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وفي السياق، التقى وزير الخارجية فؤاد حسين، نظيره الجزائري أحمد عطاف، وجرى مناقشة فرص التعاون في قطاعي النفط والغاز، في ضوء عضوية البلدين في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، إلى جانب بحث إمكانات التعاون في مجال الطاقة الكهربائية والاستفادة من الخبرات الجزائرية المتقدمة في تصنيع التوربينات ومشروعات إنتاج الطاقة.

واتفق الجانبان بحسب بيان للخارجية العراقية، على عقد اجتماع اللجنة العراقية ـ الجزائرية المشتركة خلال الربع الأخير من العام الجاري، برئاسة وزيري النفط في البلدين، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتطوير الشراكات الثنائية.

وبحث الطرفان آليات تسهيل حركة المواطنين بين البلدين، والشروع بحوار فني وقانوني لتبسيط إجراءات منح سمات الدخول، والإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من تأشيرة الدخول.

وفي ختام اللقاء، وجّه فؤاد حسين دعوة رسمية إلى نظيره الجزائري لزيارة بغداد، حيث أكد عطاف عزمه تلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة.

ويوم أمس الأحد، وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إلى العاصمة الأردنية عمّان، للمشاركة في أعمال الاجتماع المستأنف للدورة العادية (165) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، المقرر عقده يوم غد الاثنين.