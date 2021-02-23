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وزير الخارجية العراقي يبحث مع نظيره السعودي منح "الفيزا" لرجال الأعمال

Category: سیاسة

Date: 2021-02-23T09:14:36+0000
وزير الخارجية العراقي يبحث مع نظيره السعودي منح "الفيزا" لرجال الأعمال

شفق نيوز/ بحث وزير الخارجيّة العراقي، مع نظيره السعوديّ؛ إجراءات تسهيل منح سمات الدخول إلى أراضي المملكة عبر سفارتها في بغداد للمستثمرين ورجال الأعمال.

وذكر بيان للخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز يوم الثلاثاء؛ أن "الجانبين بحثا آليّة تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسُبُل تفعيل التعاون بمُختلِف المجالات، ومنها: المجال السياسيّ، الاقتصاديّ، الإستثماري، الطاقة، والمسائل الحدوديّة".

وأشار البيان إلى أنهما "تطرّقا إلى اجتماعات اللجنة التنسيقيّة العليا المُشترَكة، وانعكاساتها على الواقع الاقتصاديّ والاستثماريّ".

وجرى خلال اللقاء بحسب البيان؛ "تبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكّدا على تعزيز التنسيق في مجال الدعم والتأييد المتبادل في إطار الدبلوماسية المتعددة الأطراف ولاسيما للمناصب والوظائف في المنظمات الدولية".

كما "ناقشا أيضا إجراءات تسهيل منح سمات الدخول إلى أراضي المملكة عبر سفارتها في بغداد للمستثمرين ورجال الأعمال ورجال الأعمال، فضلاً عن آليات الشروع في تنفيذ هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ببناء المدينة الرياضية في العراق" وفقا لبيان الخارجية العراقية.

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