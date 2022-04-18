وزير الخارجية العراقي يبحث مع السفير الأمريكي ملف حقوق الإنسان

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، يوم الاثنين، على ضرورة تنمية التعاون المشترك بين بغداد وواشنطن، فيما ناقش تقرير الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان في العراق.

وذكر المكتب الإعلامي للخارجية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الوزير فؤاد حسين استقبل اليوم في مكتبه ببغداد السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، وجرى خلال اللقاء بحث ما جاء في التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن قضايا تتعلق بحقوق الإنسان في العراق، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنمية التعاون المشترك.

من جانبه أشار حسين إلى الوضع العراقي الراهن والتطلع لتشكيل حكومة جديدة، كاشفاً عن العقبات التي تواجه هذه الخطوة.

وناقش الجانبان، بحسب البيان، عدداً من القضايا الدولية والإقليمية، والملفات ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات الأمنية والعسكرية في أوكرانيا وما يحمله هذا الصراع من تأثيرات بالغة الحساسية على الوضع الأمني والإنساني في المنطقة بصورة عامة، وعلى الأمن الغذائي أيضاً.

وبينَ حسين نتائج زيارته إلى طهران؛ موضحَاً الجزء المتعلق منها باجتماعات فيينا حول المشروع النووي الإيراني.

من جانبه ثمنَ السفير الأمريكي ماثيو تولر جهود الحكومة العراقية في العلاقات الدولية؛ مؤَكداً دعم واشنطن لمساعي الحكومة العراقية في هذا المجال.

وكان وزير الخارجية فؤاد حسين، قد أوعزَ يوم أمس الأحد، إثر اجتماع عقده مع الكادر المتقدم في الوزارة، بأهمية تشكيل لجنة خاصة لدراسة ما ورد في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان في العراق، ويقع ضمن مهام اللجنة التنسيق مع الجهات الوطنية للوقوف على التفاصيل الفنية بنحو دقيق، ليصار إلى إعلان النتائج لاحقاً.