وزير الخارجية العراقي: نؤيد إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

شفق نيوز، أعرب وزير الخارجيَّة العراقي، فؤاد حسين، يوم الأحد، عن قلق العراق إزاء التطورات بين روسيا وأوكرانيا، وتدهور الأوضاع الإنسانيَّة هناك، فيما شدد على ضرورة إحترام سيادة الدول على أراضيها.

جاء ذلك، خلال استقبال وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، القائم بأعمال السفارة الأوكرانيَّة ‏في ‏بغداد إليكسندر بورفجينكوف، في مقر الوزارة، وفقاً لبيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان، بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وتأثيرات العمليات العسكريّة الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وتداعياتها على المُستوى الإنسانيّ، وعلى السلم والأمن الدوليين، وكذلك في آثارها الاقتصاديّة الكبيرة على دول العالم ومنها العراق.

وأعرب حسين، عن قلق العراق إزاء التطورات بين روسيا وأوكرانيا، وتدهور الأوضاع الإنسانيَّة هناك، وأهميَّة الاحتكام إلى المزيد من الحوارات التي من شأنها نزع فتيل الأزمة، وبما يحفظ أمن الشعب الأوكرانيّ وسلامته، وباقي شعوب المنطقة.

وقال إنَّ "العراق قد عانى الكثير؛ بسبب ويلات الحروب، وعليه فإنَّ العراق ضد الحروب وسياسة فرض الحصار الاقتصاديّ، لأنه يستهدف الشعوب، كما إنه يؤيد كل الجُهُود التي تسعى إلى تخفيف حدة التوتر، وإنهاء العمليات العسكريّة".

وشدد الوزير العراقي، على ضرورة "العمل على التهدئة وضبط النفس، وإحترام مبادئ القانون الدوليّ وميثاق الأمم المتحدة، وسيادة الدول على أراضيها"، مُشيراً إلى جُهُود العراق مع المجموعة العربيَّة للإتصال هي محاولة لتقريب الجانبين.

من جانبه، ثمن القائم بالأعمال الأوكرانيّ، وفقاً للبيان "عمل السفارة العراقيَّة في أوكرانيا"، مُعرباً عن شكر وتقدير بلاده لـ"نوع وحجم المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا، وترحيبه بأي مساعدة إضافيّة من اية جهة".

وكان وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، قد أكد خلال استقباله السفير الروسيّ لدى العراق، ايلبروس كوتراشيف، بوقت سابق من اليوم، وقوف العراق ضد الحرب والعقوبات الاقتصاديّة، فيما أشار إلى أن استمرار الحرب سيؤديّ إلى كوارث وارتفاع مقلق في أسعار المواد الغذائيَّة.

يأتي ذلك، في أعقاب عمليات عسكرية روسية داخل الأراضي الأوكرانية، أكملت أسبوعها السابع، تحت شعار "حماية إقليم دونباس" الذي يضم دونيتسك ولوغانسك الدولتين التي اعترف بهما بوتين مؤخراً.

وتواصل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان، وأستراليا، فرض عقوبات اقتصادية "غير مسبوقة" على روسيا، إضافة إلى تحشيد الدعم العسكري لدول "الناتو" المحاذية لأوكرانيا، رداً على تحرك بوتين العسكري داخل الأراضي الأوكرانية.

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