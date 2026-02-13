وزير الخارجية العراقي: نتعامل بجدية مع إشارات أميركا بشأن ترشيح المالكي

فق نيوز - المانيا

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الجمعة، أن ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية المقبلة "شأن داخلي"، إلا أنه قال في الوقت نفسه "نتعامل بجدية مع إشارات أميركا بشأن تعيين المالكي".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قال، في السابع والعشرين من كانون الثاني 2026، عبر تدوينة على منصة "تروث سوشيال"، إن عودة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة "أمر لا ينبغي السماح به"، معتبراً أن العراق "انزلق إلى الفقر والفوضى" خلال ولايته السابقة.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" عن حسين الذي تطرق ايضا فيها الى ملف نقل سجناء داعش من سوريا الى العراق، وقال إنه تم "نقل نحو 3000 من اولئك السجناء من سوريا، والعملية لا تزال جارية"، مضيفا أنه "نجري محادثات مع دول عربية وإسلامية لتسليم مواطنيها والدول الأوروبية أكثر ترددا".

وتابع الوزير قوله، إن العراق "يحتاج إلى مزيد من الدعم المالي للتعامل مع تدفق سجناء داعش"، مستطردا القول لا تغيير في خطط انسحاب القوات الأميركية من العراق بحلول نهاية 2026".