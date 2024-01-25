وزير الخارجية العراقي: نتطلع الى تقوية العلاقات بين مدريد وبغداد

شفق نيوز/ أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الخميس، عن رغبة بلاده بتطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات مع اسبانيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في بغداد مع وزير الشُؤُون الخارجيَّة والإتحاد الأوروبيّ والتعاون الأسبانيّ خوسيه مانويل الذي يجري زيارة الى العراق حاليا.

وقال حسين في المؤتمر، "بحثنا مع الوزير العلاقات الثنائية بين الطرفين وكيفية تطويرها في المجالات الثقافية والاقتصادية ودور الشركات الاسبانية في المساعدة في اعادة تأهيل البنى التحتية للاقتصاد العراقي وخاصة في مجال النقل، والتعاون الامني والعسكري والشركات الاسبانية المتعقلة في قضايا الدفاع والعلاقات الامنية والعسكرية في اسبانيا".

وأضاف "نثمن دور اسبانية كعضو في التحالف الدولي والجنود الاسبان كانوا معنا في الحرب على داعش، ونثمن دور اسبانيا كعضو في بعثة الناتو ومساعدة القوات العراقية في مجال التدريب والاستشارة".

وأردف وزير الخارجية العراقي "أكدنا على ضرورة تكون هناك اجتماعات مكثفة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة، وخلال الفترة القصيرة القادمة اجتماع في بغداد، و أكدنا على ضرورة التبادل الثقافي وخاصة بين اسبانيا والعراق، وإرسال الطلاب العراقيين والدبلوماسيين الى اسبانيا للحصول على الدورات لتعلم اللغة الاسبانية".

وتابع حسين بالقول: "نتوقع أن تكون هناك زيارات قادمة لوزير الخارجية الاسباني الى بغداد، وأن نستمر في تبادل الزيارات"، مؤكدا " نتطلع الى تقوية العلاقات بين مدريد وبغداد".