وزير الخارجية العراقي إلى الأردن غدا الأحد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، يوم السبت، أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، سيزور عمان يوم غد.

وقالت الوزارة في بيام مقتضي، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي، يلتقي غدًا الاحد نظيره العراقي فؤاد حسين في مقر الوزارة بعمّان".

وتأتي زيارة وزير الخارجية العراقي، إلى عمان، في ظل حراك إقليمي، تمثل بلقاء أجراه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني مع الرئيس السوري أحمد الشرع، فضلا عن اختتام الجولة الثانية من المفاوضات بين إيران وأمريكا، حول الملف النووي، وقرب انعقاد القمة العربية في العاصمة بغداد.