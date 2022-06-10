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وزير الخارجية العراقي لوفد فرنسي: أنهينا حرب داعش وبدأنا مرحلة البناء وإعادة الإعمار

Category: سیاسة

Date: 2022-06-10T16:00:37+0000
وزير الخارجية العراقي لوفد فرنسي: أنهينا حرب داعش وبدأنا مرحلة البناء وإعادة الإعمار

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، يوم الجمعة، أن العراق انهى صفحة الحرب ضدَّ داعش، وبدأ مرحلة البناء، وإعادة إعمار المُدُن.

جاء ذلك خلال استقباله وفد مجلس الشيوخ الفرنسيّ برئاسة نيكول دورانتون، عضو المجلس ورئيسة مجموعة الصداقة العراقيَّة الفرنسيَّة.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، ورد لوكالة شفق نيوز، قدم الوزير التهنئة بتشكيل الحكومة الفرنسيَّة، وجرى أيضاً التباحث في سير العلاقات الثنائيَّة بين العراق وفرنسا، والتطوُّر الذي تحقـَّق خلال الفترة الماضيّة، والجُهُود الدوليَّة الداعمة للعراق".

وأكَّد الوزير أنَّ العلاقات العراقـيَّة-الفرنسيَّة تسير بشكل مُتميِّز، وأنَّ التعاون المُشترَك في السياسة، والأمن، ومُحارَبة الإرهاب، والتواصُل الدبلوماسيّ له أثر كبير في تعزيز المصالح المُشترَكة، ومُواجَهة المخاطر، مُقدِّماً شكر وتقدير العراق لمواقف فرنسا الداعمة له في المحافل الدوليَّة، والدعم العسكريِّ، والإنسانيِّ في الحرب ضدَّ عصابات داعش الإرهابيَّة، إضافة إلى المُساعَدة في إعادة الآثار العراقـيَّة".

واوضح، أن "العراق اليوم انهى صفحة الحرب ضدَّ إرهابيّي داعش، وبدأ مرحلة البناء، وإعادة إعمار المُدُن العراقـيَّة، وعودة العوائل إلى مناطق سكناها، مُضيفاً: العراق يتطلع لاستمرار الدول الصديقة في دعمه، والمُساهَمة في الاستثمار، وتقديم الخبرات في مجال البنية التحتيَّة.

كما ناقش الجانبان جُهُود الحكومة العراقيَّة في إطلاق سياسات مُعالجة آثار التغير المناخيّ، والخطط الحاليَّة للإصلاح الاقتصاديّ.

بدورها أعربت رئيسة وفد مجلس الشيوخ عن أهمّيَّة تطوير العلاقات العراقيَّة الفرنسيَّة في ظل الحكومة العراقيَّة الحاليَّة، مُشيرةً إلى أولوية استثمار الزخم الذي أطلقه مُؤتمَر بغداد للشراكة والتعاون، وضرورة البناء على مقرراته وتوسعتها، مُؤكَّدةً دعم فرنسا للتعاون مع العراق في مُعالجة آثار التغير المناخيّ، مُشيدةً بتوجهات الحكومة في أتخاذ القرارات الإصلاحية في الاقتصاد العراقيّ.

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