وزير الخارجية العراقي للاريجاني: نواجه تحديات أمنية واقتصادية متشابهة

شفق نيوز- طهران

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، يوم الأحد، سبل تعزيز التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، فيما أشار حسين إلى وجود تحديات اقتصادية متشابهة تواجه دول المنطقة، من بينها العراق وإيران.

جاء ذلك خلال لقاء فؤاد حسين، علي لاريجاني، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وبحسب بيان للخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز فإن "اللقاء بحث القضايا الأمنية ذات التأثير المباشر على أمن واستقرار المنطقة، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي".

وأضاف البيان أن "الوزير العراقي استمع إلى عرض قدمه لاريجاني تناول فيه أبرز الأحداث التي شهدتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب تطورات الأوضاع الداخلية في بلاده".

من جانبه، استعرض فؤاد حسين المسار السياسي في العراق، لا سيما الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية واختيار حكومة قادرة على التفاعل الإيجابي مع المحيطين الإقليمي والدولي، لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية.

وأشار الوزير إلى "وجود تحديات اقتصادية متشابهة تواجه دول المنطقة، من بينها العراق وإيران"، مؤكداً أن "التعامل الفاعل مع هذه التحديات يتطلب تحقيق قدر أعلى من الاستقرار الإقليمي، إلى جانب ترسيخ الاستقرار السياسي، بما يسهم في معالجة المشكلات الاقتصادية وتعزيز فرص التنمية".

وأكد فؤاد حسين في ختام اللقاء أن "العراق يمتلك القدرة على الاضطلاع بدور إيجابي وبنّاء في دعم استقرار المنطقة وتعزيز الأمن الإقليمي".

ووصل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الأحد، إلى طهران، في زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتأتي التحركات الدبلوماسية العراقية في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما يرافقه من مخاوف على أمن واستقرار المنطقة.