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وزير الخارجية العراقي: لسنا بصدد التصعيد مع تركيا وسنلجأ للمفاوضات

Category: سیاسة

Date: 2022-07-23T09:19:20+0000
وزير الخارجية العراقي: لسنا بصدد التصعيد مع تركيا وسنلجأ للمفاوضات

شفق نيوز/ شدد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يوم السبت، على ضرورة حل مشكلة تواجد القوات التركية وعناصر حزب العمال الكوردستاني على الاراضي العراقية.

واضاف حسين خلال كلمته أمام أعضاء مجلس النواب العراقي في جلسته الاستثنائية؛ "لسنا بصدد تصعيد سياسي او امني او عسكري مع الجانب التركي ويجب فتح باب المفاوضات مع الاتراك".

وافتتح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، جلسة المجلس بحضور 242 نائباً لمناقشة القصف التركي على مصيف برخ، في إدارة زاخو المستقلة بإقليم كوردستان، بحضور وزيري الخارجية والدفاع وقادة بالجيش.

فيما حضر الجلسة وزير الخارجية فؤاد حسين منذ انطلاقها فيما وصل بعد ذلك كل من وزير الدفاع جمعة عناد ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة.

وقصفت مدفعية الجيش التركي، يوم الأربعاء الماضي، مصيف "برخ" في قضاء زاخو، ما أسفر عن سقوط تسع ضحايا من السياح العراقيين وإصابة عدد آخر بجروح بينهم نساء وأطفال.

وعلى إثر ذلك، سلمت وزارة الخارجية العراقية، يوم الخميس، السفير التركي في بغداد علي رضا غوناي، مُذكرة احتجاج، على خلفية القصف التركي.

وجرت مراسم رسمية في وقت سابق من صباح يوم الخميس، بحضور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني لاستقبال وتوديع جثامين ضحايا القصف الذي استهدف منتجعا سياحيا في إدارة منطقة زاخو المستقلة.

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