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وزير الخارجية العراقي في الرياض لبحث "لجنة التنسيق العليا"

Category: سیاسة

Date: 2021-02-22T07:59:57+0000
وزير الخارجية العراقي في الرياض لبحث "لجنة التنسيق العليا"

شفق نيوز/ وصل وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين، يوم الاثنين، إلى المملكة العربيّة السعوديّة تلبيةً للدعوة الموجهة له من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الجانبين سيبحثان أهم التطوّرات على صعيد العلاقات الثنائيّة ومتابعة أهم مخرجات إجتماعات لجنة التنسيق العُليا بين الجانبين، وسُبُل الدفع لاستكمال تفعيل مذكرات التفاهم التي أُبرمت بين بغداد والرياض.

وأضاف الصحاف؛ أن الوزيرين سيتطرقان لأهمية إعتماد الجهود المتبادلة في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة، فضلاً عن بحثهما لمجمل الأحداث الاقليميّة والدوليّة وانعكاساتها على المصالح المشتركة.

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