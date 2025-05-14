وزير الخارجية العراقي: تعاون ثلاثي لنزع سلاح العمال الكوردستاني

شفق نيوز/ صرّح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الأربعاء، بأنه سيكون هناك تعاون بين بغداد واربيل وانقرة لنزع سلاح حزب العمال الكوردستاني الذي اعلن عن حل نفسه مؤخرا.

وقال حسين في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، "نحن سعداء بإعلان حزب العمل الكوردستاني حل نفسه ونزع سلاحه".

وأضاف أنه "كان لنا نقاش عميق مع الجانب التركي بشأن نزاع الحزب للسلاح"، مردفا بالقول إن "هناك افكاراً بأن يكون هناك تعاون بين الحكومة الاتحادية والتركية بالإضافة إلى حكومة إقليم كوردستان في هذا المجال".