وزير الخارجية العراقي: بغداد لا تتدخل عسكرياً في سوريا

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت، أن العراق يولي اهتماماً بالغاً بتطورات الأوضاع في سوريا، محذراً من أن هذه التطورات قد تؤدي إلى أزمة إنسانية وشيكة.

وأشار حسين في تصريحات لقناة الجزيرة، إلى أن الحكومة العراقية ملتزمة بحماية حدودها وسلامة أراضيها، مشدداً على أن العراق لن يسمح بأن يكون جزءاً من الصراع السوري.

وأضاف أن "أي هجوم على الجانب العراقي سنواجهه بقوة، وحماية حدودنا هي مسؤوليتنا".

وفي سياق متصل، أكد حسين أن العراق يسعى إلى الاستقرار والأمن في سوريا، مشيراً إلى أن حالة الفوضى في الجوار السوري ستؤثر على أمن العراق والمنطقة بشكل عام.

وأوضح أن سياسة بغداد تقوم على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، ولكنها طرحت مبادرة لحل الأزمة السورية.

وأكد حسين أن بغداد لا تتدخل عسكرياً في سوريا، موضحاً أن العراق يركز على التهدئة ويعمل على تقديم المساعدة للنازحين السوريين.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية العراقي، عقب تصريحات أدلى بها اليوم، القيادي البارز في الإطار التنسيقي الشيعي وزعيم منظمة "بدر" هادي العامري، حول التطورات في سوريا، قال فيها أن "الهجوم خير وسيلة للدفاع.. ومن غير الصحيح أن نبقى نترقب التصعيد من بغداد".