فؤاد حسين: الأمريكيون والإيرانيون يثقون في الجانب العراقي بشأن المحادثات بينهما

شفق نيوز/ وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يوم الخميس إلى طهران في زيارة رسمية التقى خلالها نظيره الإيراني حسين امير عبداللهيان.

وجرت مباحثات رسمية بين الجانبين أعقبها مؤتمر صحفي مشترك.

وأثنى عبداللهيان خلال المؤتمر الصحفي على دور العراق في تسهيل الحوار بين بلاده مع السعودية.

وقال ايضا اجرينا محادثات في طهران اليوم مع فؤاد حسين شملت العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، واصفا العلاقات بين البلدين بانها وثيقة في جميع المجالات.

من جانبه قال فؤاد حسين إن حالة التوتر بين طهران وواشنطن تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع في العراق.

وأردف بالقول إنه من الأفضل أن يكون هناك لقاء مباشر بين الجانبين الأمريكي والإيراني، مضيفا أن الأمريكيين والإيرانيين يثقون في الجانب العراقي بشأن المحادثات بينهما.

وتعتبر هذه الزيارة الاولى لوزير الخارجية العراقي الى طهران بعد تولي الحكومة الايرانية الجديدة زمام الامور.

كما التقى امير عبداللهيان وفؤاد حسين في نيويورك في سبتمبر الماضي على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة.