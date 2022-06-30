وزير الخارجية العراقي: العلاقات مع السعودية جيدة جدا وفي تطور مستمر

شفق نيوز/ أثنى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس، على العلاقات بين بلاده والسعودية.

وقال حسين في مقابلة مع محطة "العربية" الفضائية الممولة من الرياض، إن "العلاقات مع السعودية جيدة جدا وفي تطور مستمر".

وأضاف أن زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الأخيرة إلى السعودية تناولت العلاقات التجارية بين البلدين.

وعن الأوضاع الاقليمية قال الوزير، إن حوارات بدأت في بغداد بين الأردن وإيران - ومصر وإيران"، مردفا بالقول إن "العراق طرح تحويل الحوار بين الرياض وطهران إلى حوار معلن".

وتابع حسين قائلا "سياستنا الخارجية نجحت وهناك دعم كبير للعراق من دول كثيرة".