وزير الخارجية العراقي: علاقات دول المنطقة تأثرت بالصراع لكنها لم تنقطع وسنعززها مع الخليج

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الأحد، أن العلاقات بين دول المنطقة تأثرت في الأسابيع الأخيرة جراء الصراع العسكري الذي شهدته المنطقة، مشدداً في الوقت ذاته على أن هذه العلاقات لم تنقطع في أي وقت من الأوقات.

وقال حسين في تصريح أدلى به للصحفيين أثناء عودته إلى الوزارة بعد تجديد الثقة له، إن هناك بعض المواضيع والمشاكل التي شهدتها الأيام الماضية والتي سبقت تشكيل الحكومة العراقية، مبيناً: "سنعمل على معالجتها وتعزيز أواصر العلاقات مع دول الخليج والمنطقة والعالم".

وصوت مجلس النواب العراقي، الخميس 14 من شهر أيار/مايو الجاري، على منح الثقة لحكومة الزيدي ومنهاجها الوزاري، حيث صوت على 14 وزيراً، فيما أجّل التصويت على 9 وزارات أخرى إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى جراء الخلافات السياسية، وتحذير الولايات المتحدة الأميركية من إشراك الفصائل المسلحة في التشكيلة الوزارية الجديدة.