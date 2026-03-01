وزير الخارجية العراقي: استمرار الحرب من شأنه أن يفاقم اضطرابات أسواق الطاقة

شفق نيوز - بغداد

حذر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الأحد، من تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة على استقرار أسواق الطاقة العالمية، مؤكداً أن استمرار النزاع سيفاقم الاضطرابات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال بحثه في اتصال هاتفي،مع فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية السعودية، تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليميين، وفقا لبيان صادر عن الخارجية العراقية.

وقال البيان، إن "الاتصال شهد تقييماً للتصعيد العسكري والهجمات التي تعرّض لها البلدان، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات المشهد الأمني، والتأكيد على خطورة انزلاق أطراف أخرى إلى ساحة المواجهة، بما قد يؤدي إلى توسيع نطاق الصراع".

وأضاف البيان، أن الجانبين شددا "على ضرورة العمل العاجل لاحتواء الأزمة ومنع اتساع رقعتها، والسعي إلى وقف العمليات العسكرية"، مؤكدين "أهمية حماية الممرات البحرية الحيوية، ولا سيما مضيق هرمز، لما يمثله من أهمية استراتيجية للاقتصاد العالمي وأمن الطاقة".

ونقل البيان عن فؤاد حسين قوله، إن "استمرار الحرب من شأنه أن يفاقم اضطرابات أسواق الطاقة ويؤثر سلباً في استقرار السوق العالمية".

هذا وقد أكد الوزيران أن السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات يكمن في العودة إلى المسارات السلمية واعتماد الحوار والمفاوضات خياراً رئيسياً لحل النزاعات.