وزير الخارجية العراقية: نساند سوريا من خلال ارسال المساعدات الانسانية ونسعى لعقد اجتماع دولي

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، يوم الجمعة، أن العراق يساند دولة سوريا من خلال إرسال المساعدات الإنسانية، مؤكداً سعي الحكومة العراقية لعقد اجتماع دولي.

وقال حسين في مؤتمر صحفي رفقة وزير الخارجية السوري بسام صباغ، و ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن "الوضع في سوريا تحت المناقشة حول ما يهم الشأن العراقي وكذلك الشأن السوري حكومة وشعباً".

وأضاف أن "العراق قدم الاسناد لسوريا من خلال إرسال المساعدات الإنسانية"، مؤكداً "السعي لعقد مؤتمر دولي لمناقشة الوضع في سوريا بشكل مفصل".

وتابع حسين: "سوف نفعل كافة الإجراءات الدبلوماسية مع الدول العربية، وقد تواصلنا مع وزراء خارجية تركيا والإمارات والسعودية والأردن ومصر والعديد الأوروبية من وما تزال اتصالات مستمرة بهذا الشأن".

وأكد حسين بالقول: "سنعمل مع إيران وسوريا من أجل التنسيق على إنجاح كل هذه الفعاليات الدبلوماسية"، مختتماً بـ"شكر الضيوف على هذه النقاشات المهمة التي تهم وضع المنطقة"، في إشارة لصباغ عراقجي.