العراق: توسيع الحرب إلى إيران يهدد مصادر الطاقة ويخلق ازمة عالمية

شفق نيوز/ حذر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الأحد، من اتساع نطاق الحرب التي تخوضها اسرائيل في المنطقة لتشمل إيران مما يهدد مصادر الطاقة ويخلق أزمة عالمية، رافضا في الوقت ذاته استخدام أجواء البلاد في ضرب إيران.

وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الايراني عباس عراقجي الذي يزور بغداد وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن الحكومة العراقية ووزارة خارجيتها حذرتا من توسيع رقعة الحرب، وقلنا إن: عدوان الكيان الاسرائيلي على لبنان ستؤدي الى ولادة حرب اخرى.

وأضاف أن استمرار الحرب في غزة ولبنان يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها، مؤكدا خطورة استمرار تلك الحرب.

كما أعرب حسين عن رفض الحكومة استغلال الأجواء العراقية كجزء من فضاء الحرب، مردفا بالقول، إنه ليس لدى الحكومة العراقية قرار بالحرب، وإن هذا القرار خاضع إلى الدولة بسلطاتها الثلاث.

وشدد أن استمرار الحرب وتوسيعها باتجاه إيران واستغلال العراق ممرا في ذلك أمر غير مقبول، لافتا الى أن وقوع الحرب في المنطقة يؤثر على الملاحة ويؤدي إلى خلق أزمة طاقة عالمية.

وأكد وزير الخارجية العراقي أن "منطقتنا تواجه تحديات خطيرة للغاية"، منوها الى أن المنطقة تعيش في وضع حذر وهناك احتمال لتصعيد نزاعات قد تتسع وتؤدي إلى حرب شاملة.

وتابع القول إنه يجب وقف العدوان الصهيوني على غزة ولبنان ونسعى لتحقيق السلام ووقف إطلاق النار، مستطردا القول: نستمر في محاولاتنا لإيصال المساعدات للنازحين سواء في لبنان أو سوريا.