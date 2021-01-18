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وزير الخارجية العراقية: طلبنا من إيران التدخل لوقف قصف الخضراء
Category: سیاسة
Date: 2021-01-18T09:57:31+0000
شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، الاثنين، أن العراق طلب من إيران التدخل لوقف استهداف المنطقة الخضراء، مشيراً إلى أن واشنطن قد تتخذ إجراءات مشددة حال استهدفت سفارتها.
وأضاف في حوار مع تلفزيون "العربية"، أن بغداد تعمل مع البعثات الدبلوماسية لتوفير الحماية اللازمة، منوّهاً إلى أن الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء تحرج الحكومة.
وكشف أن القوات العراقية قد اعتقلت عددا من منفذي الهجمات على المنطقة الخضراء، وتابع أنها تعمل جاهدة على وقف تلك الهجمات.
إلى ذلك، نوّه إلى أن الحكومة تعمل على منع السلاح المنفلت في البلاد قبل إجراء الانتخابات التي بحث فيها مشاركة الأمم المتحدة لضمان نجاحها.
كما لفت حسين إلى أن العراق بحاجة لقوات التحالف لمواجهة داعش وللتدريب أيضاً، موضحاً أن التنظيم ما زال موجودا في المناطق الحدودية مع سوريا.
ورفض وزير الخارجية التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي لبلاده، مشدداً على أن التوتر بين واشنطن وإيران يؤثر سلبا على الساحة العراقية.
وعن العلاقة مع السعودية، أشار حسين إلى التطور الكبير في العلاقات مع السعودية حول كثير من الملفات.
كما أوضح أن العراق يتطلع للعمل مع إدارة الرئيس جو بايدن
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