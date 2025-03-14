وزير الخارجية السوري يصل بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم الجمعة، بوصول وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشيباني وصل إلى بغداد، في زيارة رسمية غير معلنة".

وفي يوم 27 شباط/ فبراير الماضي، كشفت مصادر حكومية عراقية لوكالة شفق نيوز، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى العاصمة بغداد خلال شهر آذار/ مارس الحالي، وأكدت أن الزيارة قائمة ولم تلغ، وما حصل هو تأجيل لأسباب أمنية تتعلق بالجانب السوري، إلى جانب بعض التصريحات من شخصيات عراقية أثرت سلباً على موعد الزيارة وبالتالي لا توجد أية تهديدات تعيق الزيارة".

يشار إلى أن زيارة الشيباني إلى بغداد كان من المفترض أن تحصل في وقت سابق، إلا أنها لم تتحقق لأسباب لم تتوضح بشكل رسمي.

وكان وكيل وزارة الخارجية هشام العلوي، قال لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق، أن الحكومة العراقية انفتحت على الإدارة الانتقالية في سوريا، وحضر ممثلوها في اجتماعات باريس والرياض، مبيناً أن هناك ترتيباً لحضور اجتماع في بروكسل.