وزير الخارجية السوري من بغداد: المهاجمون ينتهكون قرارات الأمم المتحدة

شفق نيوز/ قال وزير الخارجية السوري بسام الصباغ يوم الجمعة، أنه اجرى محادثات هامة حول التطورات الأخيرة في سوريا مع القيادات العراقية.

واضاف "شرحت لكل من التقيت بهم التهديدات الامنية والظروف الانسانية"، مشيرا الى ان الهجوم الإرهابي تسبب بموجة نزوح كبيرة.

وتابع أن الجهات التي تقف وراء الهجوم الارهابي تنتهك قرارات الامم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والاتفاقات الدولية.

ولفت إلى ان التهديد الارهابي لا يشكل تهديدا لسوريا فحسب بل لكل دول المنطقة.

وشدد على اهمية حشد الجهود العربية والاقليمية والدولية لدعم دولة سوريا في التصدي للإرهاب ومكافحته وادانة الهجمات التي نفذتها تحرير الشام.