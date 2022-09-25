وزير الخارجية السعودي يؤكد تعاون بلاده لإتمام الربط الكهربائي بينها وبين العراق

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، حرص بلاده على التعاون مع العراق بمختلف المجالات.

وقال الوزير، في كلمته أمام الجمعية العامة في نيويورك، "حرصا من المملكة على دعم أمن العراق واستقراره ونمائه، فقد عملت (المملكة) على تطوير مختلف أوجه التعاون مع العراق ثنائيا وجماعيا." وأورد منها الربط الكهربائي بين المملكة والعراق، وبين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق.

ووقع العراق والسعودية، في منتصف شهر تموز الماضي، اتفاقاً بشأن توفير الطاقة الكهربائية بشكل مستقر وبكلف مخفّضة عبر الاتفاق مع هيئة الربط الخليجي.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة أنهت اتفاقا على ربط شبكة الكهرباء العراقية بشبكة دول مجلس التعاون الخليجي عبر الكويت والسعودية.

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 مئوية.

ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية وعلى رأسها السعودية لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط منظمتها مع منظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران لوحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميغاواط وكذلك وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.

كما يعتزم العراق استيراد الكهرباء من الأردن وتركيا، في مسعى من بغداد لسد النقص لحين بناء محطات طاقة تكون قادرة على تلبية الاستهلاك المحلي.