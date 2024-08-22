وزير الخارجية السعودي يصل بغداد في زيارة رسمية

شفق نيوز/ وصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.

ومن المقرر، بحسب ما أخبر به مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، أن يجري بن فرحان خلال الزيارة مباحثات مع كبار المسؤولين العراقيين، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات في المنطقة.

وبين المصدر، أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة العربية السعودية والعراق، خاصة في ظل التطورات الإقليمية التي تتطلب التنسيق بين البلدين لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.